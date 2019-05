Accountants WMD verhoord over kwestie Indonesië

De twee accountants moesten de jaarrekeningen controleren uit de periode waarin de WMD activiteiten aan het opstarten was in Indonesië. De vragen gingen bijvoorbeeld over de risicoprofielen die zijn gemaakt voor de werkzaamheden in Indonesië en of daar door de accountants wel kritische vragen over zijn gesteld?En hoe zat het met de Stichting Waterprojecten Oost-Indonesië? De onafhankelijke stichting die een lening van zes miljoen afsloot voor het opstarten van de waterbedrijven in Indonesië, waar de WMD garant voor zou staan. Waarom stond die stichting niet genoemd in de jaarrekening?De accountants laten weten dat ze voor de juiste informatie afhankelijk waren van lokale accountants in Indonesië. Meerdere malen gaan ze daarom ook op bezoek bij hun collega's om de cijfers door te spreken. De informatievoorziening is wisselend van aard en daarover volgen discussies met directeur Karst Hoogsteen van de WMD.In de verhoren geven de beide accountants aan wanneer ze over welke informatie beschikten en wat ze daarmee hebben gedaan. De tweede accountant, die in 2014 het werk van zijn voorganger overnam, lijkt het meest kritisch. Hij wil de jaarrekening niet goedkeuren omdat er belangrijke informatie ontbreekt en eist ook aanpassing in een eerdere jaarrekening.De verhoren zijn een vervolg op het rapport dat advocatenkantoor TRIP heeft gemaakt over de kwestie. In dit rapport trekt het advocatenkantoor de conclusie dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en onbehoorlijk toezicht. De voormalig directeur mocht tot 3,5 miljoen euro investeren in projecten in Indonesië. Uiteindelijk bleek hij 17,5 miljoen euro uit te hebben gegeven.Er volgen later dit jaar nog meer verhoren. Daarna wordt vastgesteld of er genoeg belastende informatie is om iemand aansprakelijk te stellen voor het miljoenenverlies.