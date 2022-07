Wat vind jij: Statenleden die werken in de landbouw kunnen niet stemmen over het stikstofbeleid

Ten minste achttien Statenleden in negen provincies hebben zich sinds 2019 mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling door mee te stemmen over stikstofmoties.

In de meeste gevallen overtraden zij daarmee provinciale integriteitsregels. Deze politici hebben een professionele achtergrond in de landbouw en mochten daarom niet stemmen over provinciale regelingen en moties waarbij zij een belang hadden, zo blijkt uit onderzoek van NRC.

De Statenleden zijn bijvoorbeeld zelf melkveehouder of akkerbouwer. Of ze hebben een betaalde of onbetaalde functie bij een belangenorganisatie zoals LTO, de branchevereniging voor boeren.

Is het prima dat Statenleden met een belang in de landbouw meestemmen over het stikstofbeleid of kan dat niet?