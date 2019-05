Omstreden afvalverwerker Talen failliet verklaard

Het bedrijf kwam de afgelopen jaren veelvuldig in opspraak door een waslijst aan overtredingen op Industrieterrein Noord. Eigenaar Talen dumpte onder meer grote hoeveelheden afval op grond van de gemeente. Daarmee protesteerde hij tegen afspraken over een grondruil die niet zouden zijn nagekomen.De afvalverwerker vertrok begin vorig jaar vanuit Staphorst naar Meppel, maar kreeg het al snel met de gemeente aan de stok. Afval werd niet goed gescheiden en de opslag was in strijd met eisen voor brandveiligheid. Eigenaar Talen ontkende overigens dat hij zich niet aan de regels houdt.Eind 2018 brak er brand uit in een afvalberg op het terrein van het afvalrecyclingbedrijf in Meppel. Omwonenden moesten worden geëvacueerd en enkele straten werden afgesloten. Het gebeurde precies op de dag dat Talen Recycling het terrein aan de Hesselterlandweg in Meppel wegens betalingsachterstanden had moeten verlaten.De verhuurder van het terrein, Stamco-vastgoed, heeft al geruime tijd de buik vol van het afvalrecyclingbedrijf. De stevige huurachterstand bij Talen en de enorme opruimkosten na de brand zorgden voor een hoofdpijndossier. Beide partijen stonden vorig jaar al eens voor de rechter.Stamco-vastgoed wil slechts summier reageren op het nieuws van het faillissement van Talen. "Hij heeft een spoor van vernieling achtergelaten, en niet alleen bij ons. Het is voor iedereen beter als hij geen ondernemer was geworden."