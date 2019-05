Anloo haalt dorpsomroepwagen na jaren weer van stal

De wagen is uitgedost met zwaailichten, dorpsvlaggen, muziek, microfoon en een loeiende sirene. "Mensen opgelet: op 14, 15 en 16 juni is er Zomerfeest Anloo. Achter de school dit jaar. Komt allen!", schalt de stem van Erwin Bos door de speakers. Er achteraan klinkt een snerpende sirene. Als je dan als Anloër nog niet meekrijgt dat er iets staat te gebeuren, dan heb je onder het hunebed gelegen.En dat is nu net de bedoeling, zegt Erwin Bos, bestuurslid van het Zomerfeest Anloo. Dat het dorp flink wordt opgeschud door al het lawaai. "We vonden dat er de laatste tijd toch wat te weinig mensen afkomen op alle activiteiten die we organiseren, en dat terwijl er toch heel veel energie ingestoken wordt. Dat is zonde. En ineens kwamen we op het idee, om net als dertig jaar geleden, met zo'n geluidswagen door het dorp te gaan rijden. Gewoon twee dagen van tevoren. Om alle dorpelingen er toch even op te wijzen, dat er wat aan staat te komen."Manusje van alles in het dorp, Harm de Jonge, glundert ervan. Hij vindt het 'allemachtig mooi' dat er weer een omroepwagen door het dorp gaat rijden. "Ja man. Ik bin er heul bliede met. Ik deed dat vrogger altied. Als er wat te gebeuren stond, vroegen ze of ik weer evenpies met de auto deur het dorp wol rieden. Dat is wel meer dan dartig jaor geleden."Harm had niet zo'n luxe auto als nu. "Oh nee man, ik mus het doen met een olde DAF, zonder reclame, en zelf knoppe an en uut doen, as ik wat deur de speaker wol roepen. Prachtig mooi was dat."Nog een verschil met vroeger. Om herrie te mogen maken met de dorpsomroepwagen, moest Erwin Bos nog wel even een lawaaivergunning regelen bij de gemeente Aa en Hunze. "Die is net binnen, dus we kunnen los."Harm de Jonge had zo'n vergunning vroeger niet nodig. "Neuh, niks d'r van. Dan belde ik evenpies met de burgemeester, dat ik weer met de geluidswagen deur het dorp gung. En dat was dan al snel best", lacht hij.