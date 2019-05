Oud-FC Emmen speler Veldmate kopt Go Ahead Eagles naar finale play-offs

Jeroen Veldmate was vanavond de grote man voor Go Ahead Eagles. De verdediger, die vorig zomer de overstap maakte van FC Emmen naar de club in Deventer, kopte in de 89e minuut de enige en dus winnende treffer binnen in het tweede halve finaleduel van de play-offs tegen Den Bosch.

De 0-1 zege was voldoende voor Go Ahead Eagles om de finale te halen. De heenwedstrijd, afgelopen zondag, eindigde namelijk in 2-2.Zaterdagavond treft Veldmate in de finale een oud-ploeggenoot, want ex FC Emmen-spits Mario Bilate versloeg met RKC in twee duels Excelsior dat degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen zondag won RKC op eigen veld met 2-1. Vanavond in Rotterdam werd het 1-1.De andere finale gaat tussen de winnaars van de duels tussen Sparte - TOP Oss en De Graafschap - Cambuur. Sparta verdedigt vanavond een 2-0 voorsprong en Cambuur, de ploeg van René Hake uit Erica, speelde de eerste wedstrijd in Leeuwarden met 1-1 gelijk.