Hoogeveen huurt bemiddelaar in na klacht café De Koffiepot

Het conflict met het café-restaurant in de Hoofdstraat is ontstaan doordat de huidige grote opknapbeurt van de winkelstraat leidt tot een nieuwe marktindeling. Winkeliers en horeca-ondernemers in de Hoofdstraat zeggen daarin niet gekend te zijn. Met name eigenaar Martin Pastoor van De Koffiepot, zijn vrouw en broer, trokken aan de bel.De vrees voor de baklucht van de viskraam en haar talrijke klanten deed Jacquelien Pastoor verzuchten niet als politieagent te willen functioneren. Een ultiem aanbod van wethouder Jan Steenbergen om een glazen wand tussen het terras van De Koffiepot en de viskraam te plaatsen wezen ze verontwaardigd van de hand.Twee weken geleden zei wethouder Steenbergen (Gemeentebelangen) in de raad dat het helaas niet mogelijk was tot een andere indeling van de marktkramen te komen zonder elders tot vergelijkbare klachten te komen. Bovendien zou het onmogelijk zijn meer ruimte te scheppen door een andere plaatsing van bloembakken of het waterkunstwerk op het Kerkplein.D66, GroenLinks, SP en VVD dienden daarom een motie in die de wethouder oproept opnieuw met de eigenaar, de ondernemersvereniging en de marktcommissie om tafel te gaan. Die motie kreeg volmondig steun van de overige raadspartijen.Wethouder Steenbergen zei dat er zowel bestuurlijk als ambtelijk al heel veel tijd in gestoken is en dat het elke keer niet lukt. Hij wilde de motie graag overnemen met dien verstande dat hij daar externe hulp bij gaat inhuren. De gemeenteraad roept op om voor 3 juni, als de tijdelijk verplaatste markt terugkeert, tot een oplossing te komen.