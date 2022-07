Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Wil je er dit weekend lekker op uit, maar heb je nog geen plannen? Wij zetten de leukste tips van Drenthe op een rij.

De omstandigheden voor een heerlijk weekend zijn allemaal aanwezig. Met temperaturen tussen de 21 en 24 graden, zon en vooral droog weer, is het heerlijk om er op uit te trekken. Bijvoorbeeld naar een cultureel festival, het TT Circuit of naar een zomerse braderie.

FestiValderAa

Het hele weekend is er cultuur in de natuur tijdens de tiende editie van het FestiValderAa. Het stroomdallandschap van de Drentsche Aa verandert drie dagen lang in een theater- en muzieklandschap. Verrassende artiesten en voorstellingen op diverse locaties in en rondom het dorp Schipborg. Theater voor grote en kleine mensen, cabaret, acrobatiek, beeldende kunst, straattheater, dans, muziek en een uniek festivalterrein. Bekende namen op het programma zijn onder meer Karsu, Orange Skyline, Rondé en Joe Buck.

Tractor Pulling Eext

Brullende trekkers en hopelijk veel full pulls zaterdag tijdens Tractor Pulling Eext. Nee, geen standaard trekkers die je op het land ziet rijden. Dit zijn beesten die speciaal zijn gebouwd om een sleepwagen over een parcours van honderd meter te slepen. Tractoren die zijn voorzien van vliegtuigmotoren, die steigeren als het licht op groen springt. Dit is een feest voor de liefhebber. De wedstrijden in Eext beginnen zaterdag om 11.00 uur.

Drentsche Keverdag Emmen

Liefhebbers van blik kunnen zaterdag afreizen naar Emmen. Het Marktplein in het centrum staat vol met kevers. Geen zespotige diertjes, maar oude, nieuwe en allerlei andere bijzondere Volkswagen Kevers. De Keverdag begint om 10 uur en de entree is gratis.

Regiofinale Popsport

Zes regionale artiesten staan zaterdagavond in de regiofinale Popsport in Podium34 in Borger. De acts Bliss, LIEVS, LaJuulz, Nina Wood, Marieke Schenk en Madeloefje dromen van een carrière in de popmuziek. Hun muziek gaat van lichte popmuziek tot singer-songwriters en alternatieve rock. De deuren van het poppodium openen om 18.30 uur en de entree is gratis.

BromfieTTs

Brommers kieken op het TT Circuit, dat kan zondag tijdens het evenement BromfieTTs. Van alledaagse brommers tot inmiddels zeer zeldzame modellen, honderden brommereigenaren komen naar het circuit om hun juweeltjes te tonen. Daarnaast zijn er professionele races met historische tweetakt machines en verschillende demonstraties. Zwijmel weg in nostalgie bij de exemplaren waar je vader of misschien jijzelf ooit nog op gereden hebt. Het programma begint om 10.00 uur en de entree is tien euro.

Full Colour Festival Emmen

De binnenstad van Emmen bruist zondag tijdens de 27e editie van het Full Colour Festival. Tijdens dit multiculturele festival is er muziek, dans en eten van over de hele wereld. Ook is er een Full Colour markt waar ideële organisaties op het gebied van mensenrechten, internationale solidariteit, milieu en duurzaamheid zich presenteren en waar gebruiks- en kunstvoorwerpen gekocht kunnen worden uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Zomerse braderie in Vledder