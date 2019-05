Ondernemers in Aalden en Zweeloo trekken aan de bel over toenemend aantal diefstallen

Hollander heeft er in zijn eigen zaak ook mee te maken. “Sinds een week of twee is het weer bal”, vertelt hij, terwijl hij camerabeelden toont. Daarop is te zien hoe een man met baard een stel teenslippers van een rek buiten de winkel haalt en onder zijn jas verstopt.Hollander zegt het ronduit: het gaat volgens hem om bewoners van het plaatselijke azc. En hij is niet de enige die er last van heeft. “Ook in de supermarkt is het regelmatig raak. Het houdt ons flink bezig.” Een aantal diefstallen is met een camera vastgelegd.Het contact met de politie verloopt op zich prima, zo benadrukt de voorzitter. “Het is niet dat we ons in de kou gezet voelen, maar de politie kan ook niet altijd veel doen. Het liefst zouden wij zien dat de groep die voor dit soort overlast zorgt van het azc wordt verwijderd. We kaarten dit ook aan bij Dorpsbelangen en de gemeente.”In 2016 besloten gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om een groep asielzoekers die overlast veroorzaakte over te plaatsen. Daarna keerde de rust terug in het dorp.Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden laat weten dat er wat hem betreft nu twee opties zijn: het COA kan de betreffende bewoners overplaatsen naar het aso-azc in Hoogeveen of hij kan als burgemeester de bewuste personen een gebiedsverbod opleggen.“Het heeft mijn voorkeur om de mensen over te plaatsen naar een azc met een strenger regime”, aldus de burgemeester. Hij heeft de kwestie ook besproken met de nieuwe locatieleider van het azc in Aalden, die overigens momenteel op vakantie is.