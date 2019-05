Nieuw bestuur voor ’t Stiekelzwien: carnaval Barger-Compascuum gered

Nadat het vorige bestuur had aangekondigd te willen stoppen, vooral vanwege een gebrek aan vrijwilligers en toenemende regeldruk, stond het jaarlijkse carnaval op losse schroeven.Een werkgroep van zeven mensen inventariseerde vervolgens de mogelijkheden om toch door te gaan. Gisteravond was er een ingelaste ledenvergadering, waar de werkgroep de ideeën presenteerde. De ongeveer veertig aanwezige leden stemden daarna in met het benoemen van een nieuw bestuur met vier leden.Manfred Bos is de nieuwe voorzitter van ’t Stiekelzwien, dat volgend jaar 55 jaar bestaat. Het aantal leden bedraagt meer dan 700 en de vereniging is financieel gezond, zo werd gisteravond nog weer benadrukt. “We zouden ons als dorp en leden belachelijk maken als dit ter ziele zou gaan”, stelde een lid in de zaal.Voorzitter Bos zegt dat er een paar uitgangspunten zijn. “We willen transparant, realistisch en concreet zijn”, hield hij de zaal voor.Volgens Bos moet er voortaan slagvaardiger gehandeld kunnen worden. “We hebben een klein dagelijks bestuur van vier mensen en hopen en rekenen daarnaast op de inbreng vanuit het dorp. Mijn ervaring is dat mensen best dingen willen doen, maar niet gelijk in een bestuur willen zitten.”Oud-bestuurslid Aad Sijtsma liet zich kritisch uit. “Het probleem van het oude bestuur was niet dat we niet in waren voor andere dingen, maar het gebrek aan vrijwilligers. En daar hoor ik hier geen oplossing voor.”Vanuit de leden werd geopperd dat er meer samenwerking zou kunnen worden gezocht met andere verenigingen, ook van buiten het dorp. “Waarom zouden we bijvoorbeeld geen vrijwilligers van een voetbalclub tegen een kleine vergoeding kunnen inschakelen?”, zo vroeg een man zich af. Voorzitter Bos zei dat een interessante gedachte te vinden die het onderzoeken waard is.