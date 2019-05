Ode aan Aleid Rensen vanavond voor het eerst: 'Hier zit twee jaar werk in'

De eerste voorstelling vanis vanavond in het Rensenpark. Ook is er een voorstelling op vrijdag- en zaterdagavond.Er zijn al ruim 2000 kaarten van de beschikbare 2400 stuks verkocht. "Het wordt mooi weer. Warm, droog en de zon zien we ook als het goed is. De kaartverkoop gaat wel hard nu en we verwachten dat de laatste rij ook wel vol zit", aldus dirigent Martijn Veenstra.Ruim 110 artiesten voeren vanavond de show op. Met daarin orkestmuziek, stukjes film met interviews van oud-medewerkers en oude beelden. Ook is er een koor, zijn er dansers en Isa Zwart zingt twee speciaal geschreven nummers. De show laat het leven van Aleid Rensen zien als directrice van de oude dierentuin. Aleid vormde samen met haar man Jaap tussen 1970 en 1995 de directie van het dierenpark in het centrum van Emmen. Ze overleed in december 2016.De familie Rensen komt morgenavond kijken. "Zij vinden dit heel mooi. Meneer Rensen houdt van muziek. Ze komen vrijdagavond met tien familieleden", zegt Wendy Grobben van de organisatie.Het eerste idee om een voorstelling in en over het oude dierenpark in Emmen te gaan maken, ontstond twee jaar geleden. Heel wat vergaderingen, brainstormsessies en repetities verder, is het nog steeds wel spannend. "We moeten kijken of het allemaal mooi doorloopt met de techniek", zegt Veenstra."De twee jaar is nu al om", lacht Wendy Grobben van de organisatie. "We hebben straks al wat vergaderingen gepland, om het zwarte gat op te vullen."Tijdens de generale repetitie staan voorbijgangers even stil om te kijken. "Ik woon hier vlakbij en was nieuwsgierig", zegt een vrouw die met de hond is. "Ik mis de oude dierentuin heel erg. Het park is prachtig. En dat de show er is voor de familie Rensen, dat vind ik heel goed."