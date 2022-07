Drentse huisartsen naar Den Haag om te protesteren tegen hoge werkdruk

Drentse huisartsen zijn vanmorgen vertrokken naar het Malieveld in Den Haag voor de landelijke actiedag. Ze protesteren tegen de hoge werkdruk.

Volgens de huisartsen is de grens bereikt van wat de huisartsenzorg aankan. Ze willen dat er concrete afspraken gemaakt worden in de zorgakkoorden zodat er de komende jaren daadwerkelijk dingen gaan veranderen. Van veel van de eerder gemaakte afspraken om de huisartsenzorg te ontlasten is volgens de artsen nog niets terechtgekomen.

"Er is meer tijd nodig voor de patiënt in de spreekkamer", zegt huisarts Clara Verbeek uit Hoogeveen. "Zodat we serieuze gesprekken kunnen voeren. En er moet meer rust komen in de avond- nacht- en weekenddiensten. De druk is te hoog."

"Ook is het voor huisartsen moeilijk om een goede praktijk te voeren. Daar heb je betaalbare ruimte voor nodig en die is lang niet overal te krijgen."

Stem laten horen

Huisartsen kregen de laatste jaren veel extra taken. Door de wachtlijsten bij ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg komen patiënten toch weer terecht bij hun huisarts. Daarnaast kwamen er vanuit de overheid en zorgverzekeraars allerlei extra administratieve taken bij.

Volgens Verbeek is het belangrijk dat huisartsen nu hun stem laten horen. "Nu liever een dag een goed en duidelijk signaal geven in plaats van over ons heen te laten lopen. We zijn de laatste tien jaar steeds meer een afvoerputje geworden."