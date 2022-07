Waarom schrijven deze ouders hun kinderen in voor een school die nog niet bestaat?

Een gloednieuwe basisschool, die pas over twee of misschien zelfs drie jaar wordt gebouwd. Hoe laat je ouders daarvoor warmlopen? Dat is onderwerp van gesprek in Meppel. Vandaag begint de campagne voor zogenoemde 'ouderverklaringen'.

"Het klinkt wat onlogisch", geeft Jeroen Koster toe. Hij werkt bij onderwijsstichting Kindpunt en wordt straks directeur van de nieuwe school. "Maar om een nieuwe school te kunnen starten heeft de overheid nieuwe regels bedacht. Vroeger moest je alleen een aantal leerlingen hebben, nu moet je ouderverklaringen verzamelen van ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Om echt te kunnen starten hebben we er 95 nodig."

Daarom wordt er nu al campagne gevoerd om ouders en kinderen enthousiast te maken. "De school gaan we daar sowieso openen", licht Koster toe. Het verschil zit in financiën. "Als nu 95 jonge kinderen aangemeld worden, wordt het een zelfstandige school met een eigen budget. Als dat niet lukt worden we een bij-locatie van een bestaande Kindpunt-school. Daarom steken we hier veel tijd in."

Onveilige weg

Vanavond is de school aanwezig bij een volleybaltoernooi in de Meppeler wijk Nieuwveense Landen om reclame te maken. Daarnaast is er contact met kinderopvang, maar de officiële aftrap van de campagne was vanmorgen. Toen werd er een peutergym-evenement georganiseerd en was er voor iedereen een ijsje.

Manon Koning was de eerste ouder die haar zoontje inschreef.. Ze kijkt uit naar een basisschool in de eigen woonwijk. "De school komt sowieso lekker dichtbij, dat is ook veiliger. De kinderen uit de wijk moeten nu wel een lange weg afleggen naar een school, terwijl de weg niet altijd even veilig is."

Heel lastig

Ondanks dat de school nog niet bestaat, heeft Koning er alle vertrouwen in omdat ze wel al bekend is met de organisatie. "We kennen de vorm van onderwijs, en juffen en de meesters al. Dat voelt goed en zit goed. We hebben er veel vertrouwen in."

"Dat we onder Kindpunt vallen is inderdaad een voordeel", vult Koster aan. "Als we helemaal opnieuw waren begonnen was het heel lastig, dan hadden we alleen een verhaal. Maar we zijn al even bezig. Hier kun je in het klein zien wat we daar in het groot gaan doen."

Na Koning gingen nog zeven ouders overstag en schreven hun kinderen alvast in. Dat betekent nog 86 kinderen te gaan voor de organisatie. Daarvoor heeft Kindpunt nog 3,5 maand. De inschrijvingen moeten op 15 oktober 2022 worden ingeleverd.