PSV, Ajax en FC Emmen stemden tegen veranderingen in eredivisie

FC Emmen wil niet over Keuken Kampioen Divisie beslissen

Één van de belangrijkste wijzigingen is dat er vanaf komend seizoen twee ploegen rechtstreeks degraderen uit de eredivisie en de nummers 1 en 2 in de eindstand van de Keuken Kampioen Divisie direct promoveren.FC Emmen stemde tegen het plan vanwege één punt, die in november als extra eis op tafel kwam: Verplichte deelname van vier beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie. FC Emmen vindt principieel dat zij als eredivisieclub hier niet over kon beslissen. Daarom heeft de Drentse club ook in de uiteindelijke stemming tegen gestemd.Voor de rest was FC Emmen het overal mee eens: "Ondanks het feit dat sommige eisen nadelig zouden zijn voor FC Emmen, was de club vóór overstappen op gras, vóór investeringen in jeugd, vóór het ontzien van topclubs in de bekercompetitie en vóór het tegemoetkomen van topclubs in aangepaste aanvangstijden in perioden van Europees voetbal", aldus voormalig FC Emmen-directeur Wim Beekman in november.In november was Heracles net als FC Emmen tegen en was de stemming: 16 voor en 2 tegen. Dat was voldoende om de plannen uit te werken. Dat gebeurde door Jan de Jong (Feyenoord), Mattijs Manders (ADO Den Haag), Wouter van Zetten (AZ), Marco Bogers (VVV-Venlo).PSV en Ajax stemden na de uitwerking en de presentatie, afgelopen maandag, tegen omdat ze het niet eens zijn met de leeftijdsgrens van 23 jaar voor de beloften in de Keuken Kampioen Divisie. Bovendien wilden PSV en Ajax in november een financiële tegemoetkoming doen aan de clubs in de eerste divisie, maar hierover is nog steeds geen overeenstemming bereikt.Met PSV, Ajax en FC Emmen zijn er precies genoeg stemmen voor (namelijk 15) om de plannen door te zetten. Heracles, dat tot november nog tegen was, is namelijk nu voor de veranderingen.