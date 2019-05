Duizenden auto's naar Buinen, megaproductie Mammoet treft verkeersmaatregelen

Dat zegt Hans Jansen, zakelijk leider van Mammoet. "De Holtakkersweg wordt de enige toegangsweg naar het Buinerveld. Even verderop huren we een akker. Daar kunnen 550 auto's parkeren."De auto's gaan in een richting naar de parkeerplaats en in de tegenovergestelde richting weer weg. Toch zijn er nog zorgen in het dorp Buinen over de toestroom van het verkeer. "Hoe zit het met de hulpdiensten als die hier langs moeten?", vraagt een inwoner van Buinen zich af, die niet bij naam genoemd wil worden. "En er komen straks duizend mensen per avond en er kunnen maar 500 auto's op het grasveld. Ik ben niet de enige die zorgen heeft."Jansen is verbaasd hierover. "We hebben onlangs een informatiebijeenkomst gehad. Daarna is iedereen gerustgesteld weggegaan."Volgens hem moet het kunnen met de verkeersafwikkeling. "De ervaring leert dat mensen vaak minimaal met z'n tweeën naar een voorstelling komen", zegt de zakelijk leider. "Dus als er bijna duizend mensen komen past dat precies. En dan hebben we nog wat over capaciteit."Ook is er van de Holtakkersweg naar de Exloërweg een extra dam geplaatst door de gemeente Borger-Odoorn. "Dan kunnen mensen gelijk rechtdoor in plaats nog een stukje over de Voorbosweg te hoeven rijden voor de huizen langs", aldus Jansen.Theaterspektakel Mammoet strijkt aankomende zomer neer op het Buinerveld. Daar wordt een verhaal verteld over de geheimen van de oertijd tijdens de Heilige Mammoetjacht. Op het veld komt een amfitheater, met luiken, waarin het decor naar boven komt. Het stuk is van de makers van het Pauperparadijs, waar in Veenhuizen 130.000 bezoekers op af kwamen.De eerste try-out is op 16 juli en duurt tot 1 september. Er is plek voor maximaal 45.000 bezoekers. Inmiddels zijn er al ruim 13.000 kaarten verkocht.