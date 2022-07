Borger-Odoorn na de zomer in gesprek met bewoners Drouwenerzand

In de brief zegt de gemeente duidelijk van mening te verschillen met de bewoners als het gaat over de permanente bewoning in recreatieparken. De gemeente dacht dat ze de reden van de inventarisatie goed kenbaar hadden gemaakt, maar daar dachten de bewoners anders over. Bovendien lijkt het mee te vallen met de permanente bewoning op het bungalowpark in Drouwen.