Markesteen teruggeplaats op gemeentegrens Aa en Hunze en Tynaarlo

Deze markengrens is in 1813 aangewezen als gemeentegrens tussen de voormalige gemeenten Anloo en Zuidlaren. Daarmee kwam er een eind aan de tijd dat de boermarken hun eigen zaakjes regelden. Tegenwoordig is het de grens tussen de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo.

'Opgemerkt door een amateurarcheoloog'

De markesteen is met toeval ontdekt, vertelt Albert Rademaker van de Historische Vereniging Annen. "In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de grenssteen in de Drostenkuil door landbouwer Tammenga aangeploegd en uitgegraven. De steen stond daarna jarenlang bij de inrit van de familie Nijenhuis in Schuilingsoord. Daar werd hij in 1991 opgemerkt door een amateurarcheoloog uit de buurt."

Die archeoloog dacht dat het mogelijk een van de verdwenen dekstenen van het halve hunebed in Annen kon zijn. Dus werd de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ingeschakeld. Uit onderzoek blijkt dat het eventueel die steen kan zijn. Het is niet uitgesloten dat voor de grenspaal van de Drostenkuil een deksteen van het hunebed is gebruikt.

'En nu bijhouden'

Gert Dekker zit in de werkgroep van de markesteen. Hij vind het belangrijk om stil te staan bij wat vroeger is gebeurd. "Het is belangrijk om soms de oude situatie in ere te herstellen. Zo ook bij de grenssteen. Als we zouden wachten op de volgende generatie, zou hij misschien wel weg zijn. Dat is zonde. Nu is het voor de opvolgers een kwestie van bijhouden en wordt de geschiedenis toch goed bewaard."