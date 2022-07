Tim is weer vrij na stikstofprotest: 'Politie deed zijn werk'

Een dag later staat Hoogeveen opnieuw op de stoep van het cellencomplex in Groningen, waar hij een nacht doorbracht. Niet met een ronkende trekker, maar met drie dozen gebak voor de politie. "Ik ben hier woensdagavond en donderdag goed verzorgd", vertelt hij in een filmpje op Facebook. "En ik wil de ME'er bedanken die mijn tractor heeft meegenomen naar het politiebureau in Emmen. Ik ben er enorm blij om dat het zo is verlopen."