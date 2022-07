Onrust rond tijdelijke asielopvang in Ruinen: 'Geen soepele start'

'Het is geen soepele start', zegt de gemeente De Wolden over de asielzoekers die sinds woensdagavond in de sporthal van Ruinen verblijven. In de eerste nacht moest de politie er al aan te pas komen.

In de opvang verblijven momenteel dertig mannelijke asielzoekers. Het gaat om een tijdelijke noodopvang van twee weken om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

Woensdagavond kwamen er twee bussen met asielzoekers naar Ruinen, waarvan de tweede pas na middernacht aankwam. De gemeente was niet op de hoogte wie er aankwamen. Het merendeel was man, maar ook twee vrouwen kwamen mee. Voor hun privacy heeft de gemeente de vrouwen naar Ter Apel gestuurd. Ook bleken in de twee bussen meer mensen te zitten dan ze in de sporthal in Ruinen kwijt kunnen.

Er werd een taxibus geregeld om hen ook naar Ter Apel te brengen, maar daar ging het mis. "Er wilden meer mensen met de bus mee dan is toegestaan. Daarom ontstond er onrust. De politie kwam er aan te pas en ook werd er een tweede taxi geregeld. Rond half drie was het weer rustig rondom de sporthal", verklaart de gemeente.

Tweede keer onrust

Ook de afgelopen nacht verliep niet vlekkeloos, en ontstond een ruzie. De ruziezoeker is weggestuurd, terug naar Ter Apel. Ondertussen is er ook nog een fiets gestolen door een asielzoeker. Deze man is nog niet gepakt, maar de gemeente De Wolden weet wie hij is. Ook hij is in Ruinen niet meer welkom.

De gemeente heeft de huisregels voor de momenteel gehuisveste asielzoekers aangescherpt en een medewerker van het COA is met de mannen in gesprek gegaan om uitleg te geven over de asielprocedure. Mensen zijn namelijk erg onzeker over hun toekomst, merkt de gemeente.

Maatregelen

Om te voorkomen dat het weer misgaat zit burgemeester Inge Nieuwenhuizen er bovenop. "Er zijn dagelijks locatiemanagers van de gemeente en dag en nacht zijn er drie beveiligers. De regels zijn duidelijk. Bij ruzie of ander ontoelaatbaar gedrag is men niet meer welkom in Ruinen en komt er een taxi om hen naar Ter Apel te brengen. Bij ieder signaal ondernemen we direct actie, en als er echt regels worden overtreden, sturen we de mensen weg."