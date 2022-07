Plan voor bemiddeling in stikstofconflict stuit op gemengde reacties

Een onafhankelijke bemiddelaar die de boeren en het kabinet nader tot elkaar moet brengen. Het plan van het kabinet om zo de angel uit het stikstofconflict te halen stuit op gemengde gevoelens. Vakbond VNO-NCW ziet het als een belangrijke stap naar een oplossing, maar actiegroepen Farmers Defence Force en Agractie zijn minder optimistisch: "Het is hartstikke leuk voor de bühne".

Premier Rutte presenteerde gisteren in de Tweede Kamer het plan om de hulp in te roepen van een 'onafhankelijke voorzitter' om het gesprek met ongeruste boeren op gang te brengen. Deze bemiddelaar moet het gebrek aan vertrouwen bij de boeren zien te herstellen.

Openstaan voor verandering

Jos Ubels, vicevoorzitter van Farmers Defence Force, is sceptisch over de plannen om een bemiddelaar aan te stellen. "Het is heel raar als op voorhand al wordt gezegd: er moet een bemiddelaar komen, maar wij gaan niks veranderen."

Volgens Ubels moet het Kabinet er voor open staan om de plannen te wijzigen: "Dit is waar de hele landbouwsector voor op de kop staat en waarom het halve land in rep en roer is."

Geen bezwaar

"Als bij het gesprek een bemiddelaar aanwezig is om het gesprek vorm te geven, dan hebben wij daar an sich geen bezwaar tegen", aldus Bart Kemp van actiegroep Agractie. Agractie heeft zelf de noodzaak aangegeven om aan tafel te zitten met stikstofminister Christianne van der Wal. Kemp stelt dat de plannen waartegen de boeren actie voeren ontstaan zijn op haar ministerie. "In een aantal delen van Nederland moeten hele gebieden leeg geveegd worden, dat zet de boeren met de rug tegen de muur."

Maandag staat er weer een grootschalige actie op het programma, maar ook voor Kemp wordt het een verrassing wat er staat te gebeuren: "Dit is ontstaan in de regio's en is ongecoördineerd en niet geregeld door organisaties. Wij hebben dus net zo min een idee als anderen."

Doorpakken met bemiddelaar

"Het benoemen van een bemiddelaar om de boeren weer aan tafel te krijgen is een goed idee en moet zo snel mogelijk gebeuren", vindt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. "Deze bemiddelaar moet daarnaast serieus de ruimte krijgen van het Kabinet om nieuwe bewezen innovaties toe te passen", vindt de ondernemersvereniging.

Thijssen ziet het liefst dat de bemiddelaar volgende week al aan de slag gaat: "Niemand heeft er belang bij dat we in de loopgraven blijven zitten. We moeten het stikstofdossier zo snel mogelijk weer rechttrekken".