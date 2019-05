Regiodeal weer een stapje dichterbij

Bij de andere partijen die meewerken aan de Regiodeal, de gemeente Borger-Odoorn, de gemeente Emmen, de gemeente Hardenberg en de Provincie, is al wel over het stuk gesproken en moet het voorstel alleen nog volgens de partijen definitief in de raad worden ‘afgetikt’. Het wachten is nu nog op de gemeenten Aa en Hunze en de instemming van het Rijk. Daar zal pas in juni over het voorstel worden gesproken.Het doel van de Regiodeal is om de sociaal-economische problemen in de Zuidoosthoek van onze provincie op te lossen. Maar over hoe deze plannen vorm gaan krijgen, is nog niet veel bekend. Zowel in Coevorden als gisteravond in Hoogeveen werd daar door de oppositiepartijen kritiek op geleverd. D66, SP, GroenLinks en twee leden van de VVD van de gemeente Hoogeveen willen meer inzicht in de afspraken met het Rijk en stemden tegen het voorstel.“Wij vinden dat het plan onvoldoende zekerheid biedt en daarom vinden wij dat demoet worden uitgebreid. Wij willen dat minimaal de inleg van 1,8 miljoen euro teruggehaald gaat worden. Mocht dat niet kunnen, dan willen wij dat de gemeente ook moet kunnen zeggen dat het zo niet langer door kan gaan”, vertelt Peter Scheffers van de D66 tegen de raad.Debbie Bruijn-van den Berg van de VVD voegt daaraan toe. “Uit de antwoorden op de detailvragen komt dat de wethouder niet kan toezeggen dat het veel helderder wordt dan nu. Voor mij is het dan te vaag en te ondoorzichtig. Het ‘gokje’ is niet te verantwoorden in een tijd waarin we voor serieuze uitdagingen staan.”In totaal gaat de regiodeal over 40 miljoen euro. Wanneer de eerste 20 miljoen door de gemeenten en de Provincie worden verzameld, heeft het Rijk toegezegd de overige 20 miljoen te investeren. Werken, wonen en welzijn zijn de belangrijkste aandachtspunten binnen de regiodeal. Het geld gaat naar onder meer arbeidsmarkt, onderwijs, woningen en zorg.