Pannenkoekenschip van Meppel met lichte vertraging terug op Stoombootkade

Vlak voordat de grote zeilboot de sluis in zou varen, ging het mis. Het schip raakte met de boegspriet een slagboominstallatie. Daardoor wilden de slagbomen bij de brug niet meer naar beneden. Dat had weer tot gevolg dat de brug niet omhoog kon en dat de boot dus niet verder kon varen.Vanmorgen leek alles nog goed te gaan. "Dit is het laatste tripje dat we ermee maken. Na 26 jaar is het mooi geweest", vertelde oud-eigenaar Jan Vrielink tijdens zijn laatste vaartocht met de Liberté."Ik ben nu 69 en dan mag het wel een keer hè. Maar ik heb het altijd met plezier gedaan. Ik zeg altijd maar zo: als je leuk werk hebt, hoef je nooit te werken."Vrielink heeft het schip verkocht. Hij bouwde het schip ooit om tot een succesvol pannenkoekenrestaurant. Door de jaren heen moest het verschillende keren een grote onderhoudsbeurt ondergaan."Het is een schip van bijna 120 jaar oud, hij is gebouwd in 1901. Het schip moest regelmatig voor onderhoud de werf op. Dit is de vierde keer in 26 jaar. Om de acht jaar ongeveer moest de boot eruit." Voor het onderhoud lag het schip tijdelijk bij scheepswerf Wout Liezen in Meppel.Dat hij nu voor de laatste keer een ritje met de boot maakt, doet Vrielink niet zo veel. "Ik doe dit niet met pijn in het hart, het is mooi geweest." Wel is hij blij dat het schip in Meppel blijft.Voor de nieuwe eigenaar en 'buurman' Jan Hogenkamp was de overname van het schip een logische stap. "Zo'n boot komt maar één keer te koop. Je weet nooit wat voor buurman je terugkrijgt, als iemand anders hem koopt. Het past ook in onze gedachte over aankleding van de Stoombootkade, bij het historische pand dat we hebben", vertelt Hogenkamp, die ook eigenaar is van restaurant Sukade aan de Stoombootkade."De boot heeft een volledige opfrisbeurt gehad", gaat Hogenkamp verder. "De masten zijn bijvoorbeeld onder handen genomen. De verzekering is daar zeer kritisch op. Ze willen geen ongelukken, waarbij er een mast afbreekt." Ook het dak is vernieuwd.Het werk van oud-eigenaar Vrielink wordt voortgezet. "We gaan hetzelfde doen en het blijft dus een pannenkoekenschip. Jan is er in geslaagd om er in ruim 25 jaar een zeer herkenbaar pannenkoekenrestaurant van te maken. Waarom zou je dat veranderen?"Het schip kan er na de grote onderhoudsbeurt in elk geval weer tegenaan. En na het kleine oponthoud van vanmorgen, ligt het inmiddels weer op zijn vertrouwde plek in de gracht van Meppel, langs de Stoombootkade.