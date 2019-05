EU-kandidaat uit Assen stemt niet op zichzelf

Wij gaan vandaag naar het stemhokje, samen met Ralph du Long uit Assen. Voor hem zijn deze verkiezingen extra spannend, want hij is zelf verkiesbaar. Du Long staat op plek 10 voor de PvdA. Daarnaast is hij momenteel lid van de Provinciale Staten en vicevoorzitter van het Drents Parlement.Dat Nederlanders niet echt warmlopen voor de verkiezingen, verbaast Du Long. "Het is heel bijzonder. Je kunt de krant niet openslaan, of Europa staat op de voorpagina. Iedereen heeft het erover. En toch zie je dat heel weinig mensen stemmen. De vorige keer was dat 37 procent.""Europa heeft ons heel veel gebracht, vind ik dan hè. Maar of je nu voor of tegen Europa bent, dit is de enige manier om rechtstreeks je stem te laten horen. Maak daar gebruik van", vervolgt Du Long.Du Long kan wel een paar voorbeelden noemen van Europese besluiten. "Het gaat van hele grote dingen, zoals zorgen voor vrede, veiligheid en welvaart tot heel praktische dingen. Minder plastic is bijvoorbeeld een besluit geweest van de Europese Unie. Dat je de grens over kunt gaan en dan op vakantie kunt instagrammen, whatsappen en snapchatten zonder enorme kosten, is ook dankzij de Europese Unie. Het lijken kleine dingen, maar het zijn wel zaken die het dagelijks leven makkelijk maken."Dat een stem voor de Europese Verkiezingen belangrijk is, staat wat Du Long betreft in elk geval vast. Hoewel Europa misschien een ver-van-mijn-bed-show lijkt, kan een stem tijdens deze verkiezingen ook op regionaal niveau iets opleveren."Drenthe bungelt samen met Friesland onderaan als je kijkt naar hoeveel Europese middelen ze ontvangen. Daarin valt nog heel wat te winnen. Eigenlijk moet je er dan voor zorgen dat er Noordelijke stemmen in het parlement komen."De grote vraag is natuurlijk op wie Du Long gaat stemmen, aangezien hij zelf verkiesbaar is. "Ik ga niet op mezelf stemmen. Ik ga voor de tweede vrouw op onze lijst. Dat is Kati Piri. Ze heeft zich enorm ingezet voor mensenrechten. Ik denk dat het sowieso goed is om op vrouwen te stemmen. Ik kan natuurlijk ook op mezelf stemmen in theorie. Maar dat doe ik niet. Het is een soort gebruik om dat niet te doen."Stemmen kan nog tot negen uur vanavond. Laat ons hier weten of je ook naar de stembus gaat.