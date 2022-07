Oprichter FestiValderAa Henk Jongebloed koninklijk onderscheiden

Henk Jongebloed, de oprichter en creatief directeur, van FestiValderAa, ontving vandaag een koninklijke onderscheiding. Jongebloed neemt gedeeltelijk afscheid van het festival: na dit jaar zal hij alleen nog de theaterprogrammering gaan doen. Hij kreeg de versierselen opgespeld door burgemeester Anno Wietze Hiemstra op de laatste dag van de tiende editie van het festival.

Kleintje Oerol

Henk Jongebloed werkte jaren als vrijwilliger op Oerol toen hij in 2010 plannen kreeg om een cultureel festival naar het Drentsche Aa gebied te halen. Het festival kreeg de naam FestiValderAa en kende in 2011 haar eerste editie. Die sloeg direct aan: ruim 4.500 bezoekers trokken naar het Drentse stoomdallandschap. Inmiddels is het theater- en muziekfestival uitgegroeid tot een vaste waarde op de cultuuragenda van Drenthe en trekt het jaarlijks 9.500 bezoekers.

Cultureel feest voor jong en oud

Burgemeester Hiemstra roemde op de laatste avond van de jubileumeditie van FestivalderAa Jongebloeds oog voor lokaal talent, verbindende rol en bevlogenheid. Onder toeluisterend oor van flink wat bezoekers vertelde de burgemeester dat het festival een cultureel feestje is voor jong en oud: "Het is kleinschalig, maar groots in de programmering. Zonder jou was het festival niet uitgegroeid tot wat het vandaag de dag is." Henk Jongebloed is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Prachtig proces

Zaterdag vertelde Jongebloed voor de camera van RTV Drenthe te moeten wennen aan het feit dat hij geen artistiek leider meer is. "Vergelijk het met een kind dat uit huis gaat. Thuis kun je het goed in de gaten houden, maar als hij of zij dan op kamers gaat maak je je toch een beetje zorgen."

Jongebloed geeft toe dat het moeilijk is om 'zijn kindje' los te laten. "Gelukkig heb ik van het team een lammetje cadeau gekregen met de prachtige naam Henk. Dat is een cadeau waar ik 12 jaar voor moet zorgen, maar daar ben ik erg blij mee."

Niet helemaal weg

De afgelopen jaren waren voor hem 'een stap in het duister'. "Ik had met Oerol wel ervaring, maar met programmeren en organiseren niet. Het is door de jaren heen gegroeid. Het is een prachtig proces geweest."