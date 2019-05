OM eist cel voor seksueel lastigvallen minderjarigen in Assen en Biddinghuizen

De officier van justitie eiste een extra lange proeftijd van vijf jaar. "De kans op herhaling is groot, we willen een lik-op-stukbeleid."Bij de politie kwam in juni en juli meldingen binnen over een man die bij de Baggelhuizerplas in Assen te pas en te onpas zijn broek liet zakken. Ook werd gemeld dat de man zich zichtbaar bevredigde. De politie besloot te posten. Op 4 juli klampten vier mountainbikers van 13 jaar een toezichthouder aan en vertelden over een masturberende man. De jongens deden daarna aangifte.De vader van een van deze slachtoffers dacht in het signalement een familielid te herkennen. Hij vond een foto met daarop dat familielid, de 63-jarige Assenaar. Drie van de vier jongens herkenden de man, als de man bij de Baggelhuizerplas. De agenten observeerden de woning van de Assenaar en volgden de man. Ze plaatsen een peilbaken (volgsysteem) onder de auto van de Assenaar.De agenten volgden 24 juli de man naar een zwembad in Biddinghuizen. In de kleedkamer plaatsten de agenten een tas met daarin een camera. Op beeld was te zien dat de Assenaar in het kleedhok zijn zwembroek aan en weer uit trok. In het bijzijn van twee 7-jarigen maakte de man achter zijn handdoek masturberende bewegingen.De Assenaar werd daarop aangehouden. Hij ontkent alle beschuldigingen. Hij is sinds 1988 bij justitie bekend als exhibitionist. Ook zijn eerdere zes veroordelingen op dit gebied ontkent de man tot op de dag van vandaag. Bij hem is een depressie geconstateerd. Daarin gaat de man mee. In 2014 constateerden deskundigen bij hem pedofilie. Dat vond hij maar grote onzin.De man wil niet meewerken aan een behandeling. ,,Ik heb niets gedaan, mij mankeert verder niets”, zei hij. De officier van justitie beschuldigt hem van schennisplegen en seksueel corrumperen (minderjarigen blootstellen aan seksuele handelingen). De advocaat vond dit niet bewezen. Bovendien hebben agenten, aldus de raadsman, in Biddinghuizen gebruikgemaakt van niet goedgekeurde apparatuur en mag dit niet als bewijs dienen.Uitspraak is op 6 juni.