FestiValderAa viert jubileum met extra dag en vol programma

FestiValderAa viert dit weekend een jubileum. Vorig jaar hield de organisatie zich in vanwege corona en werd editie 9.5 gevierd. Dit jaar wordt de tiende verjaardag van het festival in stijl gevierd.

Het is al het hele weekend gezellig druk in Schipborg. FestiValderAa, een cultureel evenement met 'oog voor natuur' zoals de organisatie het zelf noemt, begon afgelopen donderdagavond al. Daarmee duurt het festival dit jaar dus 4 dagen, in plaats van 3. "Dat is al een cadeautje op zich", meent Vanja van Guldener.