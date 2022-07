Jetta Klijnsma: 'Agrarische Statenleden schonden integriteitsregels niet'

Commissaris van de koning Jetta Klijnsma is het niet eens met de bevindingen van NRC. Het medium beweert dat agrarische Statenleden sinds 2019 de integriteitsregels hebben geschonden door mee te stemmen over stikstofbeleid. Van de 18 benoemde statenleden die in de landbouwsector werken, komen er vier uit Drenthe.

De provincie Drenthe zegt altijd oog te hebben voor integriteit en belangenverstrengeling. Klijnsma laat weten dat er met betrekking tot het stikstofbeleid alleen nog besluiten zijn genomen die gaan over algemene zaken die een grotere groep inwoners raken. "Er is geen besluitvorming geweest over zaken die rechtstreeks de persoonlijke belangen van de statenleden treffen," aldus Klijnsma. Ze voegt eraan toe dat dit anders kan worden wanneer het bijvoorbeeld gaat over uitkoopregelingen.