CU en SP Assen willen gokreclame in de ban: 'Veel gokschulden onder jeugd'

De SP en de ChristenUnie in Assen willen een verbod op gokreclame in de provinciehoofdstad. Sinds oktober vorig jaar is reclame voor gokwebsites toegestaan. Ook in Assen duikt sindsdien veel reclame op voor online gokken op reclamezuilen langs drukke wegen en op bushokjes.

Als het aan de raadsleden Jerke Setz (CU) en Tirza van Brakel (SP) ligt komt daar snel een einde aan. Ze vragen het college van burgemeester en wethouders de gokreclame uit de stad te weren, omdat die de schulden- en verslavingsproblematiek juist vergroten. Ook treffen de gevolgen vaak de mensen die zich al in een kwetsbare positie bevinden, zo stellen beide raadsleden.

Tegenstrijdig

"We vinden het tegenstrijdig dat we als gemeentebestuur aan de ene kant proberen mensen uit de schulden te halen en te houden, terwijl we de gokindustrie aan de andere kant volop de mogelijkheid bieden om in onze stad te adverteren", vinden de raadsleden Setz en Van Brakel.

Volgens hen wordt gokreclame op televisie uitsluitend op late tijdstippen uitgezonden, om jonge kinderen hier niet aan bloot te stellen. "Maar reclames in de openbare ruimte zijn op elk moment van de dag voor iedereen duidelijk zichtbaar. Door deze reclames lijkt online gokken een leuke en gezellige activiteit."

Explosieve groei gokschulden

Volgens Setz en Van Brakel is voor veel mensen gokken helemaal niet zo onschuldig. "Vanuit de verslavingszorg en schuldhulpverlening komen veel oproepen om zo snel mogelijk te stoppen met gokreclames." Zo zien de instanties het aantal gokkers met problemen fors toenemen, met name onder jongeren.

Ook de financieel regisseur van de gemeente Assen constateert volgens beide raadsleden 'een explosieve groei' van het aantal schulden onder jongeren, onder meer door gokken. Bij sommige jongeren zijn deze schulden al opgelopen tot 40.000 euro, naast de studieschuld die ze al hebben.

Gokreclame en sport

Verder zijn er zorgen over sponsoring door online gokwebsites van sportclubs. Op deze wijze bereiken de aanbieders automatisch veel jongeren, terwijl dit volgens de regels niet mag.

Volgens SP-raadslid Tirza van Brakel zouden sportclubs in Assen geen gokreclame rond de sportvelden moeten tolereren. "Daarmee stel je hele jonge kinderen al vroeg bloot aan gokken, en dat moet je dus absoluut niet willen. Ik weet nog niet of er ook Asser sportverenigingen zijn die ook dergelijke reclame op hun sportpark hebben, maar het zou niet moeten kunnen."

Elke verleiding de kop indrukken

Beide raadsleden vinden dat de gemeente er alles aan moet doen, om de verleiding tot gokken de kop in te drukken. "We doen in Assen op alle mogelijke manieren ons best om schulden onder de inwoners te voorkomen. We doen aan vroegsignalering, aan armoedepreventie en het tegengaan van verslavingen, maar ondertussen schreeuwt de gokreclame je vanaf de bushokjes toe", aldus de bezorgde raadsleden.