Vrouw raakt gewond bij botsing tussen auto en bestelbus Havelte

Op de N371 ter hoogte van Havelte is aan het einde van de middag een ongeluk gebeurd. Een auto en een bestelbusje kwamen met elkaar in botsing, vermoedelijk door een voorrangsfout.

De bestuurder van de auto raakte hierbij gewond, de vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De N371 is hierdoor enige tijd afgesloten in beide richtingen. Wanneer de weg weer open gaat is niet bekend.