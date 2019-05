Heeft Karel Hulskers de mooiste bruidegomsfoto gemaakt?

Bruidsfotografen uit heel Nederland en België konden foto's insturen. Uit meer dan 1200 inzendingen zijn tachtig foto's gekozen, tien voor elke categorie. In de categorie Bruidegom vinden we de foto van Hulskers terug. Hij is de enige Drent die genomineerd is. Op zijn foto is bruidegom Nigel in een zonnige tuin te zien terwijl hij een waterpistoolgevecht houdt met zijn bruid Mandy.De categorie Bruidegom is niet vanzelfsprekend. Een aantal jaren was hij zelfs van het toneel verdwenen, maar deze editie is hij weer terug. "De bruidegom doet tegenwoordig niet alleen maar zijn pak aan, maar gaat soms ook naar de barbier. Daar gebeurt 's ochtends dus ook meer. Misschien is dat de reden geweest dat die categorie er weer is", gist Hulskers. "Voor mij komt het in ieder geval goed uit."Karel Hulskers is nu zeven jaar professioneel bruidsfotograaf. Het geheim van een goede bruidsfotoserie? "Dat is toch wel de klik met het bruidspaar", denkt de fotograaf. "Weten hoe ze in elkaar steken en wat er zoal gaat gebeuren. Heel veel situaties inschatten. Je moet die momenten goed in beeld brengen. Het is mijn doel om met een serie foto's het verhaal van zo'n dag te vertellen."De bruidsfoto waarmee Hulskers is genomineerd was een spontaan moment. "Ik had geluk dat ik daar net bij was. Maar het is natuurlijk ook een kwestie van opletten en scherp zijn. Ze waren aan het ouwehoeren met de waterpistolen en ik wist dat dit moment vroeg of laat ging gebeuren. Gelukkig had ik hem en als je dan daarna gaat checken of de foto scherp is, denk je wel even van 'yes, hebbes'", glundert Hulskers.De Bruidsfoto & Film Award is een initiatief van Bruid & Bruidegom Magazine. Vanmiddag is in Arnhem de bekendmaking. Stemmen kan niet meer, dus het lot van de Drentse fotograaf hangt volledig van de huidige stand af. Prijzen zijn er niet. Het gaat allemaal om de eer en om de bekendheid. "Ik hoop dat we daarna de champagne kunnen opentrekken", sluit Hulskers af.