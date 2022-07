Zes zwaargewonden, onder wie vijf jonge kinderen, bij auto-ongeluk Meppel

Bij een ongeluk tussen twee auto's bij Meppel zijn vanmiddag zes mensen zwaargewond geraakt, onder wie vijf kleine kinderen. Twee andere inzittenden, een volwassene en een kind, hebben lichte verwondingen opgelopen. De slachtoffers, acht in totaal, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of iemand in levensgevaar is.