Assen stemt in met verdere uitbreiding trafostation Zeijerveen

Tijdens de vergunningsprocedure heeft Enexis de gemeente Assen om toestemming gevraagd om ook nog een andere uitbreiding op het station Zeijerveen te kunnen doen. Een bestaande koppeltransformator willen ze vervangen voor eentje met veel meer vermogen. Het gaat om het opwaarderen van één transformator van 40 MVA (megavolt-ampère) naar 90 MVA.

Geluidshuizen tegen hinder

De transformator wordt ingepakt in een zogeheten geluidshuis, waardoor omwonenden minder geluidshinder ervaren dan ze nu hebben. TenneT en Enexis hebben gesprekken gevoerd met omwonenden over de uitbreiding. Het trafostation ligt pal naast woonwijk Kloosterveen. Daar is vooral onrust over meer lawaai. Er zijn al jaren klachten over een hinderlijk brommend geluid van een van de oudere transformatoren.

Naar aanleiding daarvan gaat Tennet twee van de drie trafo's inpakken in een geluidshuis, om het lawaai te reduceren. Enkele omwonenden vinden dat onvoldoende. Die willen een geluidshuis om alle drie transformatoren. Maar volgens TenneT weegt de beperkte winst aan minder geluid van deze trafo niet op tegen de hoge kosten. Die bedragen tussen de 250.000 en 500.000 euro.

Niet afdwingen

Bewoners wilden dat de gemeente TenneT ging dwingen om ook de derde trafo in te pakken. Maar volgens de gemeente kan ze dat niet afdwingen, omdat TenneT aan alle geluidsnormen voldoet.

Wethouder Cor Staal (CU) noemt het trafostation Zeijerveen 'een belangrijke schakel' in de elektriciteitsvoorziening in Assen en de regio, en is uitbreiding noodzakelijk. "Door de energietransitie worden we steeds meer een energieproducerende provincie. Daarom moeten netbeheerders de capaciteit van het netwerk wel uitbreiden, willen we vooruit kunnen met de verduurzaming."

De Asser raad stemde deze week in met een verklaring van geen bezwaar, waardoor het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning kan afgeven voor de tweede uitbreidingsfase. Bewoners kunnen nog in beroep bij de Raad van State.

Zone voor elektriciteitskabels

Naast versterking van het trafostation Zeijerveen, zijn ook nieuwe elektriciteitskabels nodig voor uitbreiding van de capaciteit van het stroomnet. Omdat het trafostation pal tegen de woonwijk Kloosterveen aanligt, en in een fiets- en wandelgebied, moet Enexis Netbeheer kritisch kijken hoe ze alle kabels in de toekomst wil aanleggen.

Ze wil dat doen door de kabels 'slim te bundelen in een zone'. Daarvoor wil de netbeheerder een ruimtereservering doen. "Dit moet voorkomen dat er voor iedere benodigde kabel weer een nieuwe route bedacht moet worden", aldus Enexis. Vanaf trafostation Zeijerveen lopen de kabels naar twee ontsluitingspunten, waar voldoende openbare ruimte is om initiatieven in de omgeving op aan te sluiten. Deze ontsluitingspunten liggen aan de noordoost- en zuidkant van het trafostation.

Veertien kabelverbindingen

De zone voor nieuwe kabels loopt in noordoostelijke richting, parallel aan de A28, vanaf Recreatiepark Zeijerveen tot aan het Peelerpark. De gemeente moet voor het kabeltracé het bestemmingsplan wijzigen, zodat voor iedereen duidelijk is waar in de toekomst de kabels komen te liggen en waar dus werkzaamheden plaats gaan vinden. Het gemeentebestuur heeft inmiddels ingestemd met het tracé.