Deventer schiet overvol Ter Apel te hulp met 135 opvangplekken

Deventer ontlast het overvolle opvangcentrum in Ter Apel door maximaal 135 opvangplekken aan te bieden. Op 19 juli kunnen de eerste mensen naar de Overijsselse stad. De opvang is voor maximaal drie weken.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft al een tijd te maken met een tekort aan opvangplekken. Daarom moeten die regelmatig in tenten en op stoelen slapen. Sinds enkele weken is de situatie bestempeld als nationale crisis. De veiligheidsregio's en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg (VVD), hebben afgesproken om de aankomende drie maanden extra maatregelen te nemen om de problemen in Ter Apel te verhelpen. Desondanks moest deze week nog crisisnoodopvang geregeld worden voor de asielzoekers.