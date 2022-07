Theatergroep niet op FestiValderAa: optredens gepland binnen Natura 2000-gebied

Theatergroep De Noordelingen kan niet optreden tijdens FestiValderAa in Schipborg. Staatsbosbeheer heeft de voorstellingen verboden, omdat die gepland zijn binnen Natura 2000-gebied. FestiValderAa bevestigt de afgelasting.

Het festival dacht dat het om particulier terrein ging. De eigenaar hiervan heeft toestemming verleend voor de optredens, meldt een woordvoerder. Het bleek onjuist, want het is beschermd natuurgebied, onder verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer. "Die heeft de stekker eruit getrokken."

De overige activiteiten tijdens het festival staan niet ter discussie, laat de woordvoerder weten. Ruim een week geleden werd duidelijk dat het festival definitief door kon gaan, nadat vijf Schipborgers aan de rechter vroegen de natuurvergunning in te trekken. Zij vinden dat het festival in Drentsche Aa-gebied te veel schade veroorzaakt voor de natuur. De rechter ging daar niet in mee.