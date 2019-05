Dit najaar besluit over spoorverbinding Coevorden Bad-Bentheim

Berends denkt dat het met doortrekken van de spoorverbinding naar Coevorden/Emmen ook goed gaat komen. Dit najaar valt het besluit. Dan kan ook die trein eind 2024, begin 2025 gaan rijden.De spoorlijn Coevorden - Bad Bentheim ligt er al sinds 1910. Maar sinds 1939 rijden vanuit Coevorden alleen nog goederentreinen naar onze oosterburen. Op het vrijwel geheel Duitse deel van de lijn verdween in 1979 het personenvervoer.Met een 'wir haben es geschaft'-blik staat BE-directeur Berends naast een deel van de nieuwe personentreinen die op het spoor gaan rijden. De complete spoorlijn tussen Bad Bentheim en Neuenhaus is de afgelopen jaren aangepast. Gesloten stations en haltes zijn opgeknapt of herbouwd. In totaal hebben de regionale overheden er 50 miljoen euro in gestoken.De Bentheimer Eisenbahn heeft vijf Lint-treinstellen bij treinenproducent Alstom laten bouwen voor de uurdienst die vanaf 7 juli zeven dagen per week gaat rijden. Moderne lightrail-treinen met uiteraard wifi. "Levensbehoefte nummer één voor jongeren", lacht Berendsen.Tussen de jaren zestig en tachtig van de vorige eeuw zijn in West-Europa veel lokale en regionale spoorverbinding gesloten en zelfs opgebroken. Maar overheden denken tegenwoordig anders over regionale treinverbindingen. Zo ook de Duitsers. En dus gaat Bad Bentheim - Neuenhaus weer open.Of de trein ook door gaat rijden naar Emlichheim, Coevorden en Emmen moet het komend half jaar blijken. Binnenkort is het onderzoek daarnaar afgerond. In juni praat Berends met regionale overheden aan beide zijden van de grens. "Het zal liggen aan de kosten-baten verhouding die uit het onderzoek komt. Iedere euro die we investeren moet nut hebben voor de mensen in de regio", zegt de BE-directeur. Hij heeft goede hoop dat de cijfers positief zijn. "En als ze dat zijn heeft de verkeersminister van de deelstaat Niedersachsen al gezegd geld te willen steken in doorrijden naar Nederland." Het geld heeft Niedersachsen er wel voor liggen.Het grootste deel van de investering van 20 miljoen euro die nodig is om het laatste stuk van de spoorlijn geschikt te maken voor reizigersvervoer, komt voor Duitse rekening. Maar tussen de grens en station Coevorden moet ook wat gebeuren, waaronder het vervangen van een oude spoorbrug. Daarnaast zijn er tussen Coevorden en Emmen aanpassingen nodig als er meer treinen gaan rijden. Tot slot moet er ook een extra trein bijbesteld worden.Drenthe is positief en Berends denkt dat bij een positieve uitslag van het onderzoek ook het Duitse ministerie van Infrastructuur wel mee wil helpen. "Sterker nog, als de Nederlanders positief lobbyen bij de Duitse deelstaatcollega's, zou de trein nog wel eens wat eerder dan eind 2024 kunnen gaan rijden."Als het allemaal doorgaat, heeft Drenthe na bijna tachtig jaar opnieuw een internationale treinverbinding. Want vanuit Bad Bentheim gaat de trein naar Rheine en rechtsreeks naar Berlijn. In Rheine kun je ook naar het zuiden en midden van Duitsland overstappen.Op 2 juli wordt de heropening van het eerste deel van de treinverbinding tot Neuenhaus groots gevierd met de dorpen en steden langs de spoorlijn. Vanaf 7 juli begint de normale dienstregeling. Volens de directeur, die 45 extra mensen in dienst nam voor de nieuwe treinverbinding, kan z'n personeel niet wachten om aan de slag te gaan.