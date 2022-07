FC Emmen grijpt naast Bas Dost, spits tekent bij FC Utrecht

VOETBAL - Oud-FC Emmen-spits Bas Dost (33) stapt over naar FC Utrecht. De spits is afkomstig van Club Brugge, waar hij transfervrij vertrekt. Dost heeft voor één seizoen getekend bij de formatie van de nieuwe trainer Henk Fraser. "Hij voorziet de selectie met zijn stootkracht, doelgerichtheid en ervaring van een kwaliteitsimpuls", zo laat de club weten.

Naast FC Emmen speelde Dost in Nederland voor Heracles Almelo en sc Heerenveen. Daarna volgden buitenlandse avonturen bij VfL Wolfsburg, Sporting en Eintracht Frankfurt, voordat hij bij Club Brugge terechtkwam. Met Brugge werd hij het afgelopen seizoen nog kampioen van België.

"Het is geweldig om Bas te mogen verwelkomen in Utrecht", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de website van de club. "Bas is een winnaar, ontzettend gedreven, neemt enorm veel ervaring met zich mee en heeft door de jaren heen laten zien dat hij overal en altijd tot scoren komt."