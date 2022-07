Provincie wil door met Vitale Vakantieparken: 'Programma is nu op stoom'

Sinds 2018 is het Programma Vitale Vakantieparken actief. Daarin staat onder andere dat Drenthe in 2023 vijftig parken wil hebben die excelleren en vijftig parken een transformatieproces in willen laten gaan. Dat komt er plat gezegd op neer dat die parken dan een volledige make-over moeten ondergaan of niet langer als vakantiepark te boek staan.