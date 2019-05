Sven Romkes uit Assen wil gehandicaptenminister worden

Deze nieuwe minister gaat niet echt de politiek in, maar moet wel opkomen voor de twee miljoen mensen met een beperking. "De spanning loopt heel erg op. Momenteel ben ik heel druk bezig met campagne voeren", zegt Sven. De 36-jarige Assenaar kampt met spasmen door een hersenbloeding bij zijn geboorte en zit in een rolstoel.Op 17 juni wordt bekend wie de minister van Gehandicaptenzaken wordt. Er zijn nog zes kandidaten in de race."Ik denk dat ik minister van Gehandicaptenzaken moet worden omdat ik een aantal dingen echt kan oplossen. Een daarvan is dat heel erg veel mensen met een beperking werkloos zijn. Ik heb zelf zeven jaar gewerkt aan een banenprogramma binnen ABN AMRO voor mensen met een beperking; Bgenaamd. Het is het meest succesvolle programma gebleken om mensen aan het werk te helpen. En dat ik wil ik nu landelijk uitrollen", vertelt de ambitieuze Sven."Daarnaast wil ik met de overheid en het bedrijfsleven een samenwerkingsverband opzetten om meer stageplaatsen te creëren voor mensen met een beperking. Op dit moment valt de helft van iedereen met een beperking uit in het onderwijs. De grootste oorzaak is een gebrek aan stageplaatsen."Naast problemen op de arbeidsmarkt of in het onderwijs, lopen mensen met een beperking tegen meer problemen aan. "Het is voor de mensen met een beperking bijvoorbeeld ook niet makkelijk om met de trein te reizen. Ik heb van de NS begrepen dat dat vanaf 2030 wel zo wordt. Maar wat mij betreft mag het veel sneller."Volgens Sven is het gebrek aan speciale gehandicaptenminister een gemis. Dat vond omroep KRO-NCRV ook. Die startte daarom een zoektocht naar een minister. Ook al gaat deze niet de politiek in, de omroep hoopt wel dat Den Haag wordt wakker geschud. Het is een statement."Ik vind het volstrekt niet van deze tijd dat wij geen ministerie hebben dat zich richt op de belangen van 1,8 miljoen Nederlanders met een beperking. Als KRO-NCRV willen wij niet alleen thema’s op de agenda zetten, maar zijn wij met de Minister van Gehandicaptenzaken vastbesloten om zaken te veranderen. Samen met onze leden, kijkers en luisteraars!", aldus directeur Peter Kuipers van KRO-NCRV.De minister krijgt een contract bij de omroep. De bedoeling is dat hij het maatschappelijk debat aanzwengelt en de handen uit de mouwen gaat steken.Sven ziet zichzelf dat wel doen en vindt het een prachtig initiatief. "Ik heb zo'n minister ontzettend gemist en ik ben blij dat Nederland eindelijk een minister van Gehandicaptenzaken invoert. Andere Europese landen hebben hem zelfs al officieel. Nederland is zeker niet de eerste, maar ik ben heel trots dat er straks zo'n minister komt."Op 17 juni kan er op de zes finalisten worden gestemd. In een live-televisieprogramma op NPO 1 wordt de winnaar bekendgemaakt. "Tot die tijd probeer ik met vlogs en via sociale media mensen te overtuigen dat ik de beste kandidaat ben. Maar ik ben sowieso blij dat er vanuit Drenthe een finalist is."