Anry Kleine Deters weer D66-lijsttrekker Provinciale Statenverkiezingen

Anry Kleine Deters is gekozen tot D66-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar. Ze kreeg een meerderheid van de leden van D66 Drenthe achter zich.

Vier jaar geleden trok Kleine Deters ook al de kar. Toen kwamen de democraten in Drenthe uit op twee zetels. Ze vertegenwoordigt samen met Henk Pragt D66 in het Drentse parlement.

Kleine Deters heeft jaren ervaring in het lokale bestuur. Ze was wethouder in Emmen, Westerveld en Assen. Binnen D66 heeft zij functies bekleed in het regiobestuur en het afdelingsbestuur van Emmen en Zuidoost-Drenthe.