Dorpsbelangen Aalden bezorgd na diefstallen: Slecht voor draagvlak voor azc

Dorpsbelangen praat al een tijdje met de gemeente, wijkagent en de locatiemanager van het azc over de problemen. “Binnen het azc lijkt het allemaal wel onder controle, maar buiten de poort is het anders”, zegt Terbach.Het valt inwoners op dat er blijkbaar steeds meer jonge mannen in het azc verblijven. “Dat maakt de situatie moeilijker dan in 2016”, analyseert Terbach. “Toen waren er meer gezinnen. Nu lijkt er sprake van een verschuiving, er zijn meer alleenstaande mannen en dan ook nog eens afkomstig uit zogenoemde veilige landen. Deze mensen maken weinig kans op asiel, maar ze zijn hier wel. Door die verschuiving is het ook lastiger om mensen te herplaatsen.”De voorzitter van Dorpsbelangen zegt tevreden te zijn over de manier waarop het COA en de gemeente Coevorden met de toename van het aantal diefstallen omgaan. “De vorige keer moesten we echt veel meer druk zetten en hebben we zelfs gedreigd de poort te blokkeren. We snappen ook wel dat het lastig is om overlastplegers te herplaatsen. Maar neemt niet weg dat ik me zorgen maak over het draagvlak in het dorp ten opzichte van het azc.”Ook supermarkteigenaar Gezienus Weggen heeft begrip voor de spagaat waarin gemeente, politie en COA verkeren. “Je kunt ze moeilijk allemaal in het aso-azc plaatsen, daar is de capaciteit ook niet eindeloos.”Weggen heeft in zijn winkel ook regelmatig met diefstallen te maken. “Ze kiezen hun momenten echt uit, bijvoorbeeld als er ’s avonds veel jonger personeel aanwezig is. Ik ben zelf zo veel mogelijk op de werkvloer om toezicht te houden. Ja, ik heb er behoorlijk wat mee te stellen.”De ondernemersvereniging en ook de gemeente stellen dat het goed zou zijn om overlastplegers naar een EBTL te sturen, dat staat voor extra beveiligde toezicht locatie, in de volksmond aso-azc. Maar volgens woordvoerder Alet Bouwmeester kan dat helemaal niet. “Daar is een EBTL niet voor bedoeld. Daar komen mensen die bijvoorbeeld medebewoners intimideren of discrimineren. Het is niet voor mensen die diefstallen plegen. Daar hebben we het strafrecht voor.”Volgens Bouwmeester is het niet zo dat stelende asielzoekers ongemoeid worden gelaten. “We bouwen wel degelijk dossiers op en die dragen we als het nodig is ook over aan justitie.”De woordvoerder van het COA bevestigt dat er tegenwoordig meer jonge alleenstaande mannen in de opvang komen. “We proberen altijd om op een azc de bevolking zo veel mogelijk te mixen, maar zijn wel afhankelijk van de instroom."