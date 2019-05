Metershoge Bartje naar Beilen

Dat is een paar kilometer zuidelijker dan waar het beeld eerst stond. Begin april verscheen het Drentse icoon in een weiland langs snelweg A28 bij Assen, nog net in de gemeente Midden-Drenthe.Bartje bleek zo populair dat veel mensen met hem op de foto wilden. Zo veel zelfs dat werd besloten het beeld weg te halen omdat de toeloop te groot bleek.Op de nieuwe locatie kunnen fans op een veilige manier bij het beeld komen om foto's te maken. Het beeld is nog wel te zien vanaf de snelweg.Of Bartje er uit blijft zien zoals nu, is nog maar de vraag. De gemeente schrijft een prijsvraag uit om de toekomstige kleur te bepalen.Boerenzoon Bartje Bartels is het hoofdpersonage in de boeken van Anne de Vries. De boeken zijn in meerdere talen vertaald en in 1972 zond de NCRV een dramaserie over hem uit. Bartje is vooral bekend door zijn uitspraak: "Ik bid niet veur brune bonen."Bartje komt te staan op het terrein van Entergaming. Manager Gertjan van Boxel was concurrenten te snel af. "We waren er als eerste bij, er is een klopjacht op Bartje geweest want er waren meerdere partijen geïnteresseerd. Het beeld van Bartje is straks een herkenningspunt voor de poort van Beilen."