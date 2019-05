Komende twee jaar bepalend voor toekomst Groningen Airport Eelde

De luchthavens in Nederland praten op dit moment met elkaar over de luchtvaart, hun eigen rol en de capaciteitsproblemen die er zijn. Het gaat om de nationale luchthaven Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Haque Airport, het nieuw te openen Lelystad Airport en Maastricht Aachen Airport. Alleen Eelde en Maastricht hebben ruimte om vluchten op te vangen. De rest zit vol en Lelystad is voorlopig nog niet open. Van een verdeling van vluchten wordt veel verwacht.De gesprekken maken deel uit van het opstellen van een nieuwe luchtvaartnota voor Nederland. Groningen Airport Eelde wordt in Nederland gezien als 'luchthaven van nationaal belang'. Maar die rol, zo denken ze, zou wel eens nog belangrijker kunnen worden, omdat er nog ruimte is in het Noorden voor vluchten. Daarmee wordt het belang van Groningen Airport Eelde in Nederland groter.Sinds de aanstelling van Leendert Klaassen en Wilma Mansveld als leden van de Raad van Commissarissen van de luchthaven, wordt gewerkt aan een toekomstplan. Dat doen de twee in opdracht van de aandeelhouders. De luchthaven is eigendom van de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen.Na het vertrek van Nordica Air vorig jaar en het verdwijnen van de hubverbindingen met Kopenhagen en München, is er nogal wat kritiek vanuit de aandeelhouders. Ze willen de komende jaren wel miljoenen investeren, maar dan moet er wel een basis zijn om te investeren. Voor de lijndienst naar Kopenhagen is een vervanger gevonden . AIS Airlines uit Lelystad. Voor de vlucht naar München staan geen potentiële kandidaten klaar.Mansveld en Klaassen kregen de opdracht om gesprekken aan te gaan met Schiphol om te kijken of er een basis is om samen te werken. Ze moeten kijken naar hoe de luchthaven wordt aangestuurd en wat de consequentie is voor de luchthaven als de gemeente Groningen van de aandelen af wil.De twee schrijven op dit moment een visie over de toekomst van de luchthaven. Groningen Airport Eelde ligt nogal onder vuur bij de aandeelhouders, omdat er verlies wordt gedraaid en omdat de luchthaven steeds vluchten verliest. Eind van dit jaar denken ze klaar te zijn. Op dit moment worden er nog gesprekken gevoerd.Die gesprekken zijn met topman Dick Benschop van de Schiphol Groep, maar ook dichterbij met een bedrijf als Cirrus. Dat is op het terrein van Groningen Airport Eelde gevestigd. Cirrus doet het onderhoud van kleine vliegtuigen in Europa. Bovendien is het Europese verkoopkantoor op Eelde gevestigd.Over de uitkomsten en de conclusies van het advies willen de Mansveld en Klaassen niet veel kwijt. Wel is duidelijk dat de nieuwe nationale luchtvaartnota die wordt opgesteld door het Rijk van cruciaal belang is voor Eelde. Bovendien moet de luchthaven zich in de toekomst op andere zaken richten. De commissarissen vinden het verplaatsen van de MartinAir luchtvaartschool vanaf Lelystad Airport naar Eelde een goed voorbeeld. De luchthaven krijgt daar start- en landingsgelden van. Meer inkomsten dus.Ook dat is een streven in de toekomst. Meer start- en landingsgelden. Aangezien de andere luchthavens in Nederland capaciteitsproblemen hebben, zullen ze, zo denken de twee commissarissen, meer en meer vluchten laten uitwijken naar Groningen Airport Eelde. De focus mag daarbij minder op vakantievluchten en lijnvluchten liggen. Een lijndienst is belangrijk, maar er is meer. Zo wordt gedacht. Op dit moment gebeurt dat incidenteel. Helvetic Air vliegt bijvoorbeeld vanuit Zwitserland naar het Noorden omdat er geen plek is op Rotterdam The Haque Airport. Net als Aegean Airlines voor een vlucht naar Dubrovnik Nog een kans. Het terrein rondom Groningen Airport Eelde. Cirrus is één van de weinige bedrijven die gebruik maakt van de grond en de luchthaven. Voormalig havenbaron Harm Post van de Eemshaven is ingehuurd om naar de mogelijkheden te kijken. Nog niet zo lang geleden heeft hij zijn huiswerk ingeleverd en zit voor hem de opdracht er op. Wat er in zijn rapport staat, is niet bekend.De twee leden van de Raad van Commissarissen van de Drentse luchthaven zijn er nog niet helemaal uit. Ze zien kansen. Sluiting is geen optie voor ze. Als de luchthaven is verdwenen, dan krijg je het nooit meer terug. En dat kan niet de bedoeling zijn, zo zeggen ze. Eind van dit jaar maken ze de uitkomsten van hun rapport bekend.