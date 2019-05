Nieuwe uitstraling voor FC Emmen

Hoe het shirt er precies uit gaat zien, wordt eind juni bekend. Dan wordt de nieuwe collectie gepresenteerd. Over de kleur van de uittenues laten de partijen nog niks los.Op het nieuwe shirt prijkt in ieder geval de naam van sportmerk Hummel. Hummel neemt de plaats in van Beltona, dat de afgelopen twee seizoenen te zien was op de Oude Meerdijk. In het verleden stond Hummel al meermaals op het shirt van Emmen. Spelers als Bas Dost, René Grummel, Michel van Oostrum droegen de Hummel-shirts. Sinds januari was Emmen in gesprek met het merk over een hernieuwde samenwerking.