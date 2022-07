Voedselbank Assen heeft meer monden te voeden maar ziet terugloop in aanvoer

De Voedselbank in Assen ziet het aantal afnemers stijgen. Ondertussen vrezen de vrijwilligers dat de aanvoer steeds minder wordt. Daarom trekt de vrijwilligersorganisatie maar weer eens aan de bel. Vandaag met een speciale inzamelingsdag.

"We hebben 533 mondjes te voeden. Dan is alles welkom." Tinus Ensing, coördinator bij de Voedselbank in Assen, vat het belang van een inzamelingsactie maar vast even samen. Er is dringend behoefte aan producten, het liefst spullen die langer houdbaar zijn."

Broden

Via de eigen social media in de lokale pers deed de Voedselbank in Assen een dringende oproep voor producten. "Dat zal zeker niet voor het laatst zijn", denkt Ensing. Hij zag het afgelopen half jaar het aantal gezinnen bij de Voedselbank in zijn thuisstad stijgen en verwacht dat het alleen maar meer wordt. "Met de inflatie en de energiekosten. Tja, dan gaat het snel die kant op."

Dat mensen meer op hun portemonnee zullen moeten letten in de supermarkt, is volgens Ensing ook in de Voedselbank te merken. "Brood bij de supermarkt krijgt een kortingssticker. Als het dan niet verkocht wordt, kregen wij het nog wel eens. Nu zie je dat die broden met korting gewoon nog verkocht worden. Mensen letten steeds meer op wat ze uitgeven. Dat maakt dat er hier minder binnenkomt."

Zo weg

Ensing noemt het dan ook hartverwarmend dat er vandaag veel inbreng is. "Het loopt goed, dat is fijn. Afgelopen week hebben we nog een inzamelingsactie van de Jumbo gehad, waardoor er nu vrij veel producten zijn. Maar die zijn ook weer zo weg."