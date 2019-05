Blind stemmen in Noordenveld: 'Ik vind het spannend'

De gemeente Noordenveld hoort daarmee bij de negentien Nederlandse gemeenten die mensen met een visuele beperking tegemoet komen.Geert Joosten kwam er speciaal voor uit buurdorp Peize. Voor het eerst in 25 jaar kan hij weer zelfstandig stemmen. "Anders moest mijn vrouw mee het stemhokje in of moest ik iemand machtigen", vertelt Joosten. "Ik weet nog wel hoe het werkt, maar ja. Nu kijken of het in de praktijk ook werkt. Ik vind het spannend."In het stemhokje ligt een grote houten mal op de tafel. Onder de mal ligt het stembiljet. Aan de bovenkant staan in braille de lijstnummers. Daaronder zitten gaatjes, waardoor met een rood potlood heel precies een rondje ingekleurd kan worden.Joosten zit ondertussen in het stemhokje. "Nou moet ik ergens het potlood zien te vinden. Die zal aan de rechterkant liggen, denk ik."De houten mal kost 2.500 euro en is alleen tijdens deze Europese verkiezingen te gebruiken. "Het is niet goedkoop", erkent wethouder Kirsten Ipema. "Maar er is vraag naar. We weten dat in onze gemeente zeker twintig mensen op deze manier willen stemmen en we bedienen ook mensen met een visuele beperking buiten onze gemeente."Bovendien, zegt de wethouder: "Zelfs al deden we dit voor maar tien mensen. Het is het zeker waard."Joosten is klaar met stemmen en vond de container waar het stembiljet in moet. Het kost wat moeite om het stembiljet in de gleuf te krijgen, maar zodra het biljet in de container ploft, begint de Peizenaar te lachen. "Ja, het is mooi. Ik vind het fantastisch. Ik ben best een beetje trots op mezelf."