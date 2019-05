OM eist cel voor ‘vervelende’ iPhone diefstallen in Meppel en Zwolle

De officier van justitie sprak van twee vervelende diefstallen. In Zwolle rukte de dief dure toestellen van de kettingen en ging hiermee vandoor. In Meppel zwaaide de IPhone-dief met een mes en eiste toestellen.De Meppeler medewerkster vluchtte naar een kantoortje. De dief rukte ook toen maar zelf de duurdere toestellen van de beveiliging. Hij maakte vier telefoons buit. Een agent in burgerkleding zag dit gebeuren. Het lukte hem om de dief aan te houden en kreeg daarbij hulp van een omstander.Het bleek om een 21-jarige verdachte te gaan. De agent in burger zette de foto van de man in het politiesysteem. Collega’s in Zwolle herkenden in hem de iPhone-dief in Zwolle. De man opereerde vermoedelijk niet alleen. Hij zou hulp hebben gehad van twee anderen. Die zijn nooit gepakt. Het waren Bulgaren, zei de Roemeen. Hij had bij hen een gokschuld openstaan. Wie die mannen waren, wilde hij niet bekendmaken.De man is in Nederland niet eerder veroordeeld. Wel kreeg hij in Frankrijk celstraffen opgelegd voor onder meer een zedenzaak. De officier van justitie eiste ook dat de man een schadevergoeding van ruim 4.000 euro betaalt. De Roemeen huilde en was op de zitting ontroostbaar.Uitspraak 6 juni.