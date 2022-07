Feestelijke opening voor nieuwe studio Omroep Assen

Vanmiddag is op feestelijke wijze de nieuwe studio van Omroep Assen geopend. Kersverse wethouder Bert Jan ten Oever had de eer. Sinds mei van dit jaar is de lokale omroep gevestigd in het pand van RTV Drenthe. Waar zij een nieuwe studio en redactieruimte tot beschikking heeft.

De omroep slaat hiermee een nieuwe weg in, vertelt voorzitter Ger de Vos van Omroep Assen. "Een nieuwe organisatie, een nieuw bestuur en nu ook een nieuwe studio maken het mogelijk om het programma-aanbod uit de breiden. En kan er op professionelere wijze radio worden gemaakt."

Symbolische overdracht

Door een overdracht van een personeelspas, is de lokale omroep nu echt van harte welkom in het gebouw van de regionale omroep van Drenthe. "Wij zijn vrijwilligers en hier bij RTV Drenthe werken professionele mensen met kennis. Door hier in het gebouw te komen, hopen we dat we gebruik kunnen maken van deze kennis en ervan te kunnen leren", vertelt een trotse voorzitter van de lokale omroep.

Door de verhuizing hoopt de omroep in de toekomst meer mogelijk te maken, dan dat ze zelf voor elkaar zou krijgen. "Door de nieuwe voorzieningen kunnen we meer nieuws gaan maken. Daarnaast krijgen lokale en regionale media meer geld vanuit Den Haag. Met die steun kunnen we mensen professioneel opleiden en hebben we apparatuur die het altijd doet. Want daar ontbrak het bij ons nog wel eens aan", vertel de Vos.

Jongeren aantrekken

Een van de toekomstdromen is nieuwe en jonge mensen trekken, zegt de voorzitter: "Bijvoorbeeld via programma's die specifiek zijn gericht op de jeugd. Nu hebben we op vrijdagavond al de EDM-show, maar we willen graag meer programma's voor jongeren in Assen. Want ja, de jeugd heeft de toekomst. Dat geldt ook voor Omroep Assen."

Nieuwe vrijwilligers nodig

Om de volgende stap te maken in het professionaliseren van de omroep, is nog wel een aantal vrijwilligers nodig. "Als iemand bij ons aan de slag wil, dan hoeven ze daarvoor niet alle kennis al in huis te hebben. Wij willen graag mensen opleiden en helpen. Niet alleen technici hebben wij nodig, maar ook presentatoren of redacteuren."