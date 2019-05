Huis vol schimmel: Rechter wil opnieuw onderzoek naar grondwateroverlast in Peize

Volgens De Gier ontstond de wateroverlast door de komst van de nieuwbouwwijk in het dorp. Volgens de gemeente is het grondwaterpeil al jaren zo hoog. De Peizenaar eist een ton schadevergoeding van de gemeente. De rechter concludeerde dat er opnieuw meer onderzoek gedaan moet worden, voor een definitief oordeel.De problemen ontstonden volgens De Gier tijdens de bouw van de nieuwe woonwijk De Lange Streeken II in Peize. Sindsdien begon de vloer in haar woning krom te trekken en kreeg de boerderij vochtplekken. "Bijna alle sloten zijn toen dichtgemaakt en mijn huis ligt op het diepste punt. Alles dat mij omringt is hoger. Ik lig dus in een soort kom en het water dat eerst door sloten werd tegengehouden, stroomt nu naar mij."Het gesteggel tussen De Gier en de gemeente duurt al jaren . De Peizenaar schakelde een jurist in, liet onderzoek doen en stapte vervolgens naar de rechter die op zijn beurt een onafhankelijk onderzoek gelastte. Die kwam met een - voor de gemeente - vernietigend oordeel.De gemeente had volgens onderzoeksbureau Tauw vooronderzoek moeten doen naar het effect van het dempen van de sloten voor de aanleg van de nieuwe woonwijk. Ze oordeelde het aannemelijk dat de grondwaterstand rond de woning van De Gier verhoogd is door het bouwrijp maken van de grond voor een nieuwe woonwijk.Volgens de gemeente, die op haar beurt ook onderzoek liet doen, is het grondwaterpeil altijd al hoog geweest en veranderde dit niet met de komst van de nieuwe woningen rond haar huis. ​Dat ook Centraal Beheer, de verzekeraar van de gemeente, zegt dat deze zaak niet onder hun dekking valt, helpt evenmin.De rechter oordeelde - voor de tweede maal - dat er onafhankelijk onderzoek gedaan moet worden naar de zaak."Dit is in mijn ogen bizar", zegt Andrea de Gier. "Maar ik doe er weinig aan. Wat ik stuitend vind, is dat de gemeente geen vooronderzoek deed bij het aanleggen van de nieuwe woonwijk. Zij waren nalatig, maar nu ben ik verantwoordelijk voor het leveren van bewijs. Dat vind ik bijzonder."In juni treffen de partijen elkaar opnieuw voor de rechter om een onafhankelijk deskundige aan te wijzen.