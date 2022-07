Drenthe stond in het teken van de boerenprotesten. Tim werd met zijn trekker opgepakt op de A37, maar werd later ook weer vrijgelaten. Op welke ludieke manier bedankte hij de politie voor de goede zorgen? En Bert en Ernie slaagden er weer in om bier te verstoppen op het TT Circuit. Weet jij waar? Doe de nieuwsquiz en test je kennis over het nieuws van de afgelopen week.