'Eerste steen' van nieuw dorpshuis Westdorp-Ellertshaar gelegd

De schuur wordt omgebouwd tot dorpshuis en daar werd vandaag officieel bij stilgestaan. Een grote shovel kwam de symbolische eerste steen brengen.Vroeger zat het dorpshuis van Westdorp-Ellertshaar in het café, vervolgens ging het naar een kampeerboerderij en uiteindelijk werd het een schuurtje bij iemand in de tuin. De eigenaren van dat schuurtje verhuisden en ook die optie voor het dorpshuis was verkeken. Sinds twee jaar was er geen onderkomen meer voor het dorpshuis en werd er uitgeweken naar keukentafels en woonkamers van de inwoners zelf. Maar daar komt nu dus verandering in.Bij het dorpshuisbestuur zaten ze met de handen in het haar: wat nu? Er werd een enquête in het dorp gehouden. Een iemand schreef: 'Magst mien schuur wal kopen!' Dat was Bertus Meenderman. Volgens Reint Jan Vos, voorzitter van de Stichting Dorpshuis Westdorp-Ellertshaar, een 'lot uit de loterij'. "We zijn nu eigen baas. We kunnen in lengte van jaren vooruit."Inwoner van Westdorp, Bertus Meenderman, werd dus de reddende engel voor het dorpshuis. "Ze wilden 'm eerst huren, maar dan zit je over vijf jaar met hetzelfde gedonder weer. Kopen dan? Nou, zo kwam het aan het rollen. Ik vind het mooi en hartstikke gezellig. Ik hoop dat ze er over honderd jaar nog over praten: 'Dat is de oude schuur van Bertus!'"Meenderman vertelt dat 'ie de schuur anders misschien wel gesloopt had. "Er zat asbest op en er zat nog een lemen vloer in." Die lemen vloer is er inmiddels uit en ook het asbestdak is verwijderd. Het hele dorp helpt nu mee om het dorpshuis op te bouwen.In november staat het eerste feestje gepland. Dan moet het dorpshuis van Westdorp-Ellertshaar dus klaar zijn."Het dorpshuis wordt straks 's avonds gebruikt door de inwoners, overdag wordt het verhuurd aan een zorginstelling. Die gaan dagbesteding aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij gaan kosteloos aan het werk in het dorp: denk aan de heg snoeien, grasmaaien of de ramen lappen", zegt Reint Jan Vos van het dorpshuis."Met een giften- en obligatieactie hebben we een enorm bedrag opgehaald", vertelt Vos. "Daar konden we haast de schuur van kopen. Dat geld komt van inwoners en oud-inwoners en bedrijven die iets met Westdorp-Ellertshaar hebben. Wij weten niet wie wat gegeven heeft, dat willen we ook niet weten. De enige die het weet, is de notaris."Het dorpshuis kan er ook komen dankzij een Europese subsidie van 150.000 euro.