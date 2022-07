Miedema leidt voetbalsters naar zege bij laatste test voor EK

VOETBAL - De Nederlandse voetbalsters hebben de laatste oefenwedstrijd voor het EK in Engeland gewonnen. De ploeg van bondscoach Mark Parsons versloeg Finland in Enschede met 2-0, via twee doelpunten van spits Vivianne Miedema. De topscorer aller tijden van de 'Leeuwinnen' voerde haar productie op naar 94 goals in 111 interlands.

Oranje begint het EK volgende week zaterdag in Sheffield tegen Zweden, de verliezend finalist van vorig jaar op de Olympische Spelen. De voetbalsters, die in Engeland hun titel verdedigen, spelen daarna in groep C tegen Portugal (13 juli) en Zwitserland (17 juli). De Finse vrouwen doen ook mee aan het EK.

Vorige week ging de ploeg van Parsons in een oefeninterland met maar liefst 5-1 onderuit tegen Engeland, dat onder leiding staat van Sarina Wiegman en tot de favorieten behoort op het EK. De voetbalsters wonnen dinsdag in Enschede in de WK-kwalificatie wel met 3-0 van Belarus.